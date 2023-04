Nog geen titel, maar supporters vierden nu al feest om Lokeren Temse te steunen

Regen en wind kon de 1.500 supporters van Sporting Lokeren Temse niet deren. Ze waren in aanloop naar de wedstrijd tegen Eendracht Aalst afgezakt naar de Lokerse Markt voor een supportersfeest met Dj's en interviews met huidige en ex-spelers. Aansluitend trokken ze in stoet naar het stadion waar in totaal meer dan vierduizend fans de wedstrijd volgden. Lokeren won, met een doelpunt van Vermeiren in de slotminuut, met 1-0. Als Sporting Lokeren Temse op 15 april in Oudenaarde minstens één punt haalt, is het zeker van de titel en wordt het kampioen in de 2de afdeling.