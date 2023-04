Externe doorlichting van de werking van het parlement? "Het management kan veel transparanter"

De Croo en Bracke lieten daarop weten dat ze niet op de hoogte waren van het feit dat de bonus onwettig was. Deze week besliste de Kamer dat ze de bonussen zou terugvorderen. De Croo had eerder al een bedrag van ruim 210.000 teruggestort.

Over de bonussen en bij uitbreiding over de lonen en vergoedingen van parlementsleden is al veel inkt gevloeid. "Wat ongezond is aan dit verhaal, is dat politici de enige zijn die zelf over hun loon en pensioen beslissen", zegt premier Alexander De Croo (Open VLD) daarover dit weekend in de krant De Tijd. "In elk groot bedrijf gaat daar een remuneratiecomité over. Het is niet aan mij om dat te lanceren, maar ik roep het parlement wel op zo snel mogelijk een extern orgaan te creëren dat de verloning doorlicht en met andere landen vergelijkt. Die discussie moet uit onze handen."