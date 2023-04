Eerste ooievaar bouwt nest op broedpaal in Zichem: "Na één takje moest hij wel een half uur rusten" 

Buurtbewoner Marc Fonteyn is een van de gelukkigen die de ooievaar aan het werk zag: "Mijn schoonzus ging met de hondjes wandelen toen ze een ooievaar op de paal zag zitten." Daarom is Marc er meteen op af gegaan: "Ik ben er in weer en wind gaan kijken. Er was niemand te zien, ook geen ooievaar op de paal", zegt hij. "Maar net toen ik naar huis wou gaan, zag ik iets groots in mijn ooghoek passeren: de ooievaar die aan het nest aankwam."

Als hobbyfotograaf is Marc heel blij dat de ooievaars een plekje zoeken in de buurt. "Ik geniet van de natuur, die brengt mij tot rust", zegt hij. "Ik ben erg geïnteresseerd in fauna. Daarom neem ik wel eens een kijkje naar wat er te vinden is in de buurt. Tussen Zichem en Testelt zit een grote variatie levende wezens."