Opnieuw krijgt supporter van KRC Genk hartstilstand vlak voor het einde van de wedstrijd

Tien minuten voor het einde van de thuiswedstrijd van Racing Genk tegen Oud-Heverlee Leuven kreeg een supporter van Racing Genk een hartstilstand. Dat bevestigt de club in een mededeling. Hoewel Racing Genk won met 2-1, eindigde de wedstrijd in mineur. In januari kreeg ook al een supporter een hartstilstand, ook vlak voor het einde van de match.