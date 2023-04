Hoegaardse Palmprocessie trekt veel volk: "Moeilijk om traditie te behouden, maar het was weer een succes"

"Een hoogdag", vindt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V), "Palmzondag is heel bijzonder. We proberen de traditie in ere te houden, maar dat is moeilijk. Je krijgt nieuwe inwoners waardoor de gewoonte een beetje weggaat. Maar Hoegaarden is en blijft een processiedorp", vindt Taverniers. "In elke deelgemeente is er één."