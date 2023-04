Inwoners Parijs mogen zich uitspreken over verbod op elektrische deelsteps

Ook in ons land gaan er stemmen op om deelsteps af te schaffen. Er gebeuren veel ongevallen mee, met vaak zware verwondingen, en ook hier veroorzaken ze in sommige steden overlast op de voetpaden. In Brussel, waar ze al goed ingeburgerd zijn, vielen er in 2022 zo'n 800 gewonden.



Onder anderen mobiliteitsexpert Kris Peeters is voorstander van een verbod. "Steps zijn in korte tijd heel populair geworden. Ze zijn niet meer weg te denken of te krijgen, maar ze zijn wel gevaarlijker dan een fiets", zei hij eerder dit jaar aan onze redactie.

"Onze wegen zijn niet gemaakt voor die wielen, gebruikers vallen gemakkelijker omdat het evenwichtspunt lager ligt. En niet te vergeten: steps liggen vaak ook in de weg van voetgangers."