Negentig procent Parijzenaars stemt tegen deelsteps, Brussel wacht hervorming af

Brussel Mobiliteit lanceerde vorige maand nog een sensibiliseringscampagne, maar het Parijse voorbeeld van het referendum wil Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) niet meteen volgen. “We bekijken wat er in Parijs gebeurt. Dat is interessant, maar in Brussel nemen we een andere weg,” zegt haar woordvoerster Marie Thibaut de Maisières. “Voor de zomer treedt er een hervorming in werking. Dan gaan we met dropzones in heel het gewest werken en zullen zowel gemeenten als Gewest boetes kunnen uitdelen. Daarnaast hebben we de snelheidslimiet al verlaagd van 25 naar 20 kilometer per uur.”