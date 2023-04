Politie rukt massaal uit voor groep Standard-supporters die voor overlast zorgt in De Panne

Zaterdagavond speelde Standard Luik tegen KV Oostende. Veel supporters van Standard zakten al eerder af naar de kust. In de loop van zaterdagnamiddag kreeg de politie verschillende meldingen binnen dat een groep Standard-supporters voor overlast zorgde in de Zeelaan in De Panne.

Waarom de twee supportersbussen van Standard in de namiddag in De Panne waren, is niet duidelijk. De supporters zorgden er voor overlast, zongen luide liederen en er werd ook melding gemaakt van een vechtpartij. Daarop werden alle beschikbare politieploegen van zone Westkust opgeroepen en werd er versterking gevraagd van andere politiezones.