Burgemeester De Wever na nieuwe explosie in Antwerpen: "We moeten de drugsmisdaad dringend met man en macht bestrijden"

Voorlopig lijken er geen extra maatregelen te komen. "We hebben beslist om een havenkorps bij de scheepvaartpolitie onder te brengen, dat zijn meer politiemensen daar. We moeten die mensen natuurlijk deels ook rekruteren en dat vraagt enige tijd. In de komende maanden gaan we zien dat het korps versterkt wordt. We hebben ook de drugscommissaris (Inge Van Wymersch, red) aangeduid die binnenkort echt van start zal gaan."

"Ik denk echt dat we een vuist maken ten aanzien van die criminelen", zegt Verlinden. "Maar het is een complex fenomeen waarbij ook internationale samenwerking cruciaal is."