Herdenkingsmars in Linter voor verongelukte peuter Ranim: "Tonen dat familie er niet alleen voor staat" 

In Linter heeft zaterdagavond een gedenkwandeling plaatsgevonden voor de driejarige peuter Ranim. Het meisje overleed vorige week maandag na een tragisch verkeersongeval aan haar crèche. Het ongeval gebeurde in de Zandstraat in deelgemeente Wommersom, waar de mama van Rasim haar met de fiets kwam ophalen aan de crèche.

"De moeder is gestruikeld met de fiets en zo is het kind op de grond gevallen. Net op dat moment kwam er een auto voorbij. Het parket onderzoekt nu of die wagen betrokken is bij het dodelijke ongeval", vertelt burgemeester Marc Wijnants (CD&V).