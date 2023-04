Britse ministerie van Defensie: "Alcoholgebruik een van de oorzaken van Russische verliezen in Oekraïne"

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, eind februari vorig jaar, verloor Rusland volgens schattingen van het Britse ministerie van Defensie ongeveer 200.000 manschappen, omdat ze omkwamen of gewond raakten.

In veel gevallen was dat volgens het ministerie niet te wijten aan vijandelijkheden, maar aan het "wijdverspreide alcoholmisbruik", bij de Russische troepen. "Russische commandanten beschouwen het alcoholmisbruik als bijzonder schadelijk voor de effectiviteit van de gevechten", zegt het ministerie.

Begin deze week maakte een Russisch kanaal op de berichtenapp Telegram gewag van een "extreem hoog" aantal incidenten, misdrijven en doden vanwege alcoholmisbruik in het leger, is in een nieuwe update van het ministerie te lezen. Zwaar drinken is alomtegenwoordig in de Russische maatschappij en wordt stilzwijgend aanvaard als deel van het soldatenleven, ook bij gevechten.