Taliban houdt drie Britse mannen vast in Afghanistan, onder wie YouTuber die als "ramptoerist" naar gevaarlijke gebieden reist

Volgens de Presidium Network is één van de opgepakte mannen Kevin Cornwell, een arts van 53 jaar die in Afghanistan werkt voor een humanitaire organisatie. De identiteit van de man die samen met hem is opgepakt, wordt op uitdrukkelijke vraag van de familie niet bekendgemaakt. Hij zou in een hotel werken in Kaboel.

De derde Brit die vastzit, is Miles Routledge (23), een jonge YouTuber uit Birmingham. Onder de naam Lord Miles brengt hij als zelfverklaarde "ramptoerist" op zijn sociale media verslag uit van zijn plezierreisjes naar gevaarlijke gebieden. Hij bracht onder meer verslag uit van de machtsovername door de Taliban en hij volgde een naar eigen zeggen "leuke" schietoefening bij hen.

Het is niet de eerste keer dat Routledge in de problemen komt in Afghanistan. In 2021 moest hij al eens gered worden door het Britse leger in Kaboel. Zijn laatste post op sociale media dateert van eind februari, toen Routledge nog in Dubai zat.