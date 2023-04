Dodental bij tornado's in de VS loopt op tot zeker 26 slachtoffers

Hoe veel tornado's er precies over de getroffen staten zijn geraasd, is nog niet duidelijk. Volgens The Washington Post waren het er zeker 60. De tornado's kwamen er amper een week nadat zeker 26 mensen om het leven zijn gekomen bij een uitzonderlijke wervelwind in de staat Missisippi. President Joe Biden was afgelopen vrijdag op bezoek om zijn medeleven te betuigen aan de slachtoffers. Hij beloofde ook federale steun. Of die er komt voor de verschillende staten die nu door de reeks tornado's getroffen zijn, is nog niet duidelijk.

Het gevaar op extreem weer is nog niet volledig geweken. In de staat Tennessee wordt gewaarschuwd voor stormweer komende dinsdag. En de staten Pennsylvania en New York, in het noordoosten, riskeren nog stormweer met windstoten en hagelbuien.