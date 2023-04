Vijftien woningen beschadigd bij explosie in het centrum van Antwerpen

De politie heeft een onderzoek geopend. Ze vermoedt dat het gaat om een incident binnen het drugsmilieu, maar geen enkele piste wordt uitgesloten. "In eerste instantie werd gedacht aan een mogelijke gasontploffing, maar dat kunnen we na een controle uitsluiten", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

"We gaan ervan uit dat de explosie gelinkt is aan het drugsmilieu. Dat ligt het meest voor de hand, al willen we andere oorzaken niet uitsluiten." Naast sporenonderzoek wordt ook gekeken naar getuigenverklaringen en camerabeelden. De politie geeft geen verdere inhoudelijke details over het onderzoek.