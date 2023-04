Is het einde van de iconische Volkswagen Golf nabij?

De Volkswagen Golf was de rechtstreekse opvolger van de legendarische Kever. De productie daarvan was net na de Tweede Wereldoorlog begonnen en duurde tot in Europa tot in de jaren 70. In Latijns-Amerika werd de auto zelfs nog tot begin jaren 2000 geproduceerd. Het was een razend populair wagentje. In ruim 70 jaar tijd werden wereldwijd 21,5 miljoen Kevers verkocht.