Wielrenner Stijn Devolder gehuldigd als ereburger van Deerlijk

Stijn en zijn gezin werden voor de gelegenheid opgehaald in een grote witte limousine. Maar hij bleef bijzonder rustig, ondanks al de aandacht die hij kreeg. “Ik was op de hoogte dat er iets ging gebeuren, maar dit is veel groter dan ik had verwacht. Dit is een zeer mooi eerbetoon van de supporters en de gemeente. Ik ben drie jaar geleden gestopt en toch zijn er nu zoveel mensen komen opdagen, voor een soort afscheid dat ik nog niet heb gehad.”