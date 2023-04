N-VA Sint-Truiden schuift Günther Dauw naar voren als nieuwe schepen van Financiën in Sint-Truiden

"N-VA Sint-Truiden betreurt dat Jo François besliste ontslag te nemen als schepen van Sint-Truiden", klinkt het in een persbericht. En in hetzelfde bericht schuift de partij Günter Dauw naar voren als zijn vervanger.

"Als debutant binnen de politiek geraakte hij meteen verkozen in de Sint-Truidense gemeenteraad waar hij zich vooral achter de schermen mengde in de meer technische discussies", staat er te lezen. "Zijn ervaring als bedrijfsjurist voorziet hem in elk geval van een stevig fundament om de rol als schepen van Jo François over te nemen."