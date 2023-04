Zottegem hield grote schoonmaak op 1 april

Milieuschepen Leen Goossens (CD&V) bedankte alle vrijwillige schoonmakers die hielpen opruimen: "Ondanks het slechte weer is Zottegem massaal aan het poetsen gegaan." Ze is blij en triest tegelijk over de grote buit.

Zottegem gaat de strijd aan tegen zwerfvuil met 'zwerfvuilmeters- en peters'. "Zij zetten zich doorheen het jaar in om onze stad proper te houden." De stad heeft tot nu toe dit jaar al een tiental sluikstorters geïdentificeerd.