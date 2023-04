40 maanden cel voor 2 mannen die weerloze vrouw verkrachtten: "Ze was te dronken om toestemming te geven voor seks"

De feiten dateren van het voorjaar 2020. De vrouw heeft zich de volgende dag aangeboden in het Zorgcentrum na seksueel Geweld. "Dankzij de werking van het zorgcentrum zijn er toen stalen genomen en vaststellingen gedaan van kwetsuren, die we nu konden gebruiken als bewijs", zei de openbare aanklager.

In januari 2021 heeft het slachtoffer dan beslist om een klacht in te dienen. "Ze verklaarde dat ze met een vriendin was uitgegaan en een en ander gedronken had. Daarna zou ze bij een buurvrouw nog meer gedronken hebben. Ze herinnert zich alleen delen van wat er daarna gebeurd is, maar ze is door twee mannen misbruikt. Dit is geen zaak van woord tegen woord, want er zijn objectieve bewijzen", aldus nog de openbare aanklager."