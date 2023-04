5 van de 12 sekshuizen in Genk doen aanvraag voor regularisatie: “We willen dat alles in goede omstandigheden gebeurt voor de sekswerker en voor de klant”

In Genk zijn al verschillende controleacties in seksuitbatingen geweest, dat gebeurde in 2017, 2019 en 2021. Er werd onder andere bekeken of er sprake was van mensenhandel, drugsgebruik of de aanwezigheid van minderjarigen. Toen in de Stalenstraat in Waterschei een illegaal bordeel werd opgedoekt, was de maat vol voor het stadsbestuur.

In de zomer van vorig jaar is dan een nieuw regelement opgesteld waaraan de seksuitbatingen zich moeten houden. De zaken die een aanvraag hebben ingediend worden uitgebreid gescreend, zowel administratief als fiscaal, maar moeten ook enkele praktische zaken voorzien zoals afwasbare matrassen, de aanwezigheid van een verantwoordelijke en de nodige alarmknoppen.