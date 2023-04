Bendeleden krijgen tot 3 jaar cel voor reeks diefstallen op bouwwerven over het hele land

In de ochtend van 9 juli 2022 kreeg de lokale politie van de zone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) een melding over een diefstal op een bouwwerf in de Steenvoordestraat in Ternat. De politie legde meteen een verband met de interceptie van een verdachte wagen eerder die nacht.

Toen hadden de lokale scouts de politie verwittigd toen ze een verdachte man hadden gezien in de bosjes vlakbij hun lokalen. Het ging om een Roemeen die verklaarde dat hij bij wijze van grap door enkele vrienden was achtergelaten. Toen de man even later werd opgehaald door drie landgenoten, voerde de politie een controle uit op het voertuig en de drie inzittenden. De koffer van de wagen bleek vol te liggen met gereedschap. Nadat hun gegevens waren genoteerd, mocht het viertal echter beschikken.