Berenvlees in automaten: een succes in Japan

Japan heeft de meeste verkoopautomaten per hoofdstad ter wereld, in 2020 ruim 4 miljoen in totaal. Het land dan ook staat niet alleen gekend om zijn vele, maar ook unieke verkoopautomaten.

Van machines met noedels, ijscrème, walvisvlees en eetbare insecten kijkt niemand er nog raar op, maar sinds kort hebben de Japanners er een nieuwe delicatesse in de automaten bij: in Akita, een stad in het noorden, wordt nu ook berenvlees aangeboden.