Dit is Blanco, een nieuwe partij die opkomt voor de lege zetel 

Oprichter van de partij is marketeer Laurent Ryckaert. Al een hele tijd kan hij zich in geen enkele bestaande partij vinden. "Ik verhuisde van Brussel naar Vlaanderen en ik zag dat er veel blanco werd gestemd", vertelt hij aan onze redactie. "Ik vroeg me af hoe we die stem ook in het parlement konden vertegenwoordigen. De enige optie om dat te doen is om een partij op te richten die zo neutraal mogelijk is."

Ryckaert zag dat er steeds meer geïnteresseerden waren, zoals Raf Lens. Hij beschrijft zichzelf als "politiek dakloos". "Ik wil protesteren tegen de huidige politieke cultuur, maar ik wil dat niet doen door een stem uit te brengen op een (extreme) partij die mijn steun niet verdient", schrijft hij op de website van Blanco.