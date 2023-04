Buurtbewoners klagen overlast door wegenwerken in Puurs-Sint-Amands aan: "Te veel snelheidsduivels en zwaar vrachtverkeer"

Snelheidsduivels en zwaar vrachtverkeer zorgen voor onveilige en lastige situaties, klinkt het bij de buurtbewoners. “We daveren in ons bed. Vannacht om half 2 passeerde een vrachtwagen. Ze weten dat er dan geen controle is en vlammen door. We weten dat die omleiding langs ergens moet gebeuren. En dat er meer verkeer is en dat daar af en toe vrachtwagens tussen zitten die moeten leveren, is ook geen probleem. Maar ik heb me de eerste week voor het venster gezet en telde 18 zware vrachtwagens in een half uur tijd.”