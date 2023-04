Ontwikkelingsmaatschappij koopt site van 16.000 m² in Anderlecht voor woningen en winkels

“De troef van deze site is dat we ze nu meteen economisch kunnen benutten en achter de hand houden als grote grondreserve, die we op termijn kunnen herontwikkelen," zegt Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels. "We hebben er een extra hefboom mee in handen om deze wijk te doen uitgroeien tot een onderdeel van de 15 minutenstad die het gewest voor ogen heeft."