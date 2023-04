Welke vissen leven in diepzee? Onderzoekers vangen twee slakdolven op ruim 8.000 meter diepte en maken unieke beelden

Het maken van de beelden was een huzarenstukje. Eerst wordt een soort lander neergelaten in de diepe zee. Vanuit de DSSV Pressure Drop wordt een cameraatje in werking gezet. Daarna is het afwachten. "We hebben geen directe communicatie met de camera. We moeten het materiaal dus ophalen, het kaartje in de laptop stoppen en dan in spanning kijken wat er op het kaartje staat", zegt Jamieson.

De lander werd een 500-tal keer ingezet, waarbij hij ongeveer 250 keer min of meer goed zat qua positie. Jamieson vindt het speuren op grote diepte bijzonder fascinerend. "Als kind worden je verhaaltjes verteld van hoe afschrikwekkend het daar is. Een plek waar je nooit naartoe moet gaan. Maar net deze plekken zouden we meer moeten onderzoeken."