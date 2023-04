Drie gewonden bij tramongeval in Gent, trambestuurder werd mogelijk onwel

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur met een tram op lijn 2 van Melle tot Zwijnaarde in Gent. Aan de eindhalte in Zwijnaarde reed de tram door en botste tegen een paal. Drie mensen raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de trambestuurder en 2 reizigers. Volgens de Gentse politie is de trambestuurder mogelijk onwel geworden. Door het ongeval was tramlijn 2 een tijdje onderbroken. Vervoersmaatschappij De Lijn zette pendelbussen in tussen de halte Gestichtstraat en de eindhalte in Zwijnaarde.