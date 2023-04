Drugskoerier op luchthaven van Zaventem riskeert 44 maanden cel na vlucht met anderhalve kilogram drugs in zijn maag

Na zijn arrestatie verklaarde hij dat hij op bezoek was geweest bij zijn ex-vrouw en kinderen. “Haar nieuwe vriend had mij enkele pakketten gegeven om mee te nemen”, klonk het. “Ik wist niet dat het om drugs ging, maar ik had schrik dat hij mijn kinderen niet goed zou verzorgen indien ik weigerde.”

Het parket van Halle-Vilvoorde was streng voor de man op de zitting van de correctionele rechtbank. “Uw strafregister spreekt boekdelen”, aldus openbaar aanklager Stefaan Ghesquiere. “In 2009 werd u veroordeeld tot 40 maanden cel voor drugsbezit en in Nederland werd u al vier keer veroordeeld voor drugsfeiten. U bent duidelijk niet aan uw proefstuk toe. Daarenboven heeft u in de maanden voor uw arrestatie nog zeven reizen ondernomen. Dat is zeer verdacht, gezien uw precaire financiële situatie. Het zou mij dus niet verwonderen dat u nog drugstransporten heeft uitgevoerd.”