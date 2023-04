Lange files door wegenwerken aan drukste kruispunt van Turnhoutse ring : "Met half uur aanschuiven toch meer hinder dan verwacht"

In het centrum van Turnhout hebben chauffeurs tot een half uur in de file gestaan, omdat het drukste kruispunt van de Turnhoutse ring afgesloten is door wegenwerken. De werken gebeuren nochtans in de paasvakantie, omdat er minder verkeer zou zijn, maar het blijkt toch drukker dan verwacht. Volgens de politie is er niets mis met de omleidingen.