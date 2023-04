E3 Saxo Classic Harelbeke wil extra ziekenwagen mee laten rijden voor ongevallen met toeschouwers

Op vrijdag 24 april raakte Kris Vancoillie uit Meulebeke gewond. Hij liep een schouderbreuk op en raakte gewond aan zijn onderbenen en oogkas toen hij stond te kijken naar de wedstrijd. Een motorrijder slipte op de kasseien en Vancoillie kreeg de motor tegen zich. Na het ongeval passeerden twee ziekenwagens, maar niemand zorgde voor medische hulp. De organisatie kwam afgelopen vrijdag samen met Kris om het ongeval te bespreken.

De organisatie denkt er nu aan om volgend jaar een extra ziekenwagen in te zetten tijdens de wedstrijd voor ongevallen met supporters. "De ziekenwagens die nu meerijden, voorzien eerste zorg voor renners. Enkel als supporters levensgevaarlijk gewond raken, zorgen die ambulances voor de eerste zorgen of leggen we zelfs de koers stil", zegt organisator Jacques Coussens.