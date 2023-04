Energiefactuur weerspiegelt reëel verbruik niet: energiewaakhond legt netbeheerder Fluvius forse boete op

Om een correcte afrekening te maken, moet een energieleverancier niet alleen weten hoeveel energie je verbruikt hebt, maar ook wanneer. Gas of elektriciteit is de ene maand duurder dan de andere en vaak is energie het duurst in de wintermaanden, als er meer wordt verbruikt. Mocht je bijvoorbeeld in een wintermaand minder verbruiken omdat je overwintert in Zuid-Europa, zou je in principe minder moeten betalen.