Ex-partijvoorzitter en Antwerps ereschepen Marc Van Peel keert CD&V de rug toe

Volgens Van Peel richt CD&V zich onder Mahdi te veel op het platteland. Hij vindt de partij te veel "anti-stedelijk en anti-industrie". "Ik ben geen boer en woon niet in een landelijke gemeente, dus vind ik mij niet meer terug in de partij", zegt hij. Van Peel schort zijn lidmaatschap op, wat volgens hem betekent dat hij niet meer zal betalen voor zijn lidmaatschap.

Marc Van Peel heeft een lange staat van dienst bij de Vlaamse christendemocraten. Hij was onder meer Kamerlid, Vlaams Parlementslid, senator en partijvoorzitter van de toenmalige Christelijke Volkspartij (CVP). Daarna beperkte hij zich tot de lokale politiek in zijn thuisstad Antwerpen, waar hij jarenlang havenschepen was. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was hij niet langer kandidaat.