Federale overheid maakt steeds meer geheime prijsafspraken met farmabedrijven

Het gaat vaak over geneesmiddelen voor zeldzame ziektes, innovatieve maar vaak heel dure middelen waarvan de doeltreffendheid en/of de kostenefficiëntie nog niet helemaal duidelijk is. De geneesmiddelen zijn voor de patiënt in kwestie eigenlijk veel te duur, en dus probeert de overheid tussen te komen.

Een voorbeeld daarvan was de behandeling van baby Pia. Het meisje had de zeldzame spierziekte SMA. Er bestond een medicijn voor, maar dat kostte 1,9 miljoen euro, een bedrag dat de ouders uiteindelijk via een crowdfunding (met een sms-actie) bij elkaar kregen. Later zorgde de regering ervoor dat het middel voortaan zou worden terugbetaald.