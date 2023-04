Foodsavers Zuiderkempen krijgt extra lading verse voeding na definitieve sluiting Alvo supermarkt in Noorderwijk

Bij Foodsavers Zuiderkempen is het alle hens aan dek, want ze krijgen een grote lading verse groenten en fruit binnen van de Alvo supermarkt in Noorderwijk (Herentals). Die is zaterdag definitief dichtgegaan en er is nog heel wat overschot. Foodsavers geeft voedseloverschotten aan sociale organisaties zodat die terechtkomen bij mensen die het financieel moeilijk hebben.