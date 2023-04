Franse president Emmanuel Macron wil voor einde van de zomer nieuw wetsvoorstel over euthanasie

"Er is nu soms sprake van onmenselijke situaties en daar moeten we verandering in brengen", zei president Emmanuel Macron vorig jaar. Hij riep een burgercommissie in het leven die zich moest buigen over deze vraag: Is het kader rond hulp bij levensbeëindiging aangepast aan de verschillende situaties die zich voordoen of moeten er eventueel wijzigingen worden aangebracht?