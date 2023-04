Leuven bant deelsteps definitief uit de stad: "Rondslingerende steps zijn onveilig en geen meerwaarde"

Bijna 90 procent van de Parijzenaars die gestemd hebben in een referendum, heeft zich afgelopen weekend uitgesproken tegen elektrische deelsteps. De grootste ergernissen zijn roekeloos rijgedrag en het rondslingeren van de steps. Iets wat ook regelmatig wordt geopperd over de vele fietsers in Leuven. "Dat is ook waar en daar is zeker werk aan de winkel. Het is niet onlogisch dat er meer ongevallen zouden gebeuren met een step. We zien in andere steden wel eens twee of drie mensen tegelijk op één step rijden. Dat zijn onveilige situaties die we in een studentenstad als Leuven liever niet zien."

Volgens David Dessers is de beslissing niet gericht tegen steps op zich, maar wel tegen het laten rondslingeren ervan. "Een step is best een leuk vervoermiddel. Ik heb er zelf ook een gekocht. Dat is een groot verschil met een paar honderd deelsteps zomaar laten rondslingeren in je stad", besluit hij.