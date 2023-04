Gemeente Gooik verkoopt opnieuw kippen aan inwoners: "Om GFT-afval op natuurlijke wijze te verwerken"

De gemeente Gooik lanceert opnieuw de kippenactie "Kukeluku", waarbij inwoners via de gemeente een legkip kunnen aankopen. "Inwoners kunnen aan het gunstige tarief van 10,5 euro een kip kopen. Eén kip zou op een natuurlijke wijze 50 kg GFT (groente-, fruit- en tuinafval) per jaar kunnen verwerken. Een aanzienlijk cijfer. En een bijkomend voordeel is dat je er gratis eitjes bij krijgt", vertelt Herman Anthoons, schepen van Milieu en Natuur (CD&V).

Gooik organiseert de kippenactie al voor het negentiende jaar op rij. "In totaal hebben we al 16.000 kippen aan de man gebracht en we hopen er dit jaar een 500-tal te verkopen", aldus schepen Anthoons. Al zal hij er zelf geen kopen. "Ik heb een composthoop, dus een kip om het GFT-afval te verwerken, heb ik niet echt nodig." Wie wel een kip wil kopen, kan dat doen via de website van de gemeente en krijgt er nog een gratis zak kippenvoer bovenop.