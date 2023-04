Genk wil overlast patserbakken aanpakken: “Voertuigen worden in beslaggenomen bij hinderlijk of gevaarlijk gedrag”

“We kunnen al 2 jaar auto’s uit het verkeer halen waarvan de chauffeur voor extreme overlast en gevaar op de weg zorgt. Vorig jaar gebeurde dat zelfs 5 keer”, vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Nu gaan we een stap verder: slippen in de bebouwde kom of op een rotonde in een woonwijk kunnen we nu aanpakken.” De stad Genk heeft hiervoor de zegen gekregen van het parket om de voertuigen ook in dat geval in beslag te nemen.