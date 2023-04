Graf Aalsters keizer carnaval Kamiel Sergant toegetakeld

Zoals elke zondag ging Mia Sergant, Kamiels dochter, even langs op het kerkhof. Meteen zag ze dat vandalen aan het werk waren geweest. Het graf van haar vader lag er beschadigd bij. "Alle glazen en stenen bloempotten waren weggegooid. Kapot, naast het graf. Een glazen lantaarn was ook gesneuveld. Daar stond een noveenkaars van de Heilige Rita in. Daar had mijn papa een grote bewondering voor", vertelt Mia aangeslagen. "Zo goed als ik kon heb ik geprobeerd om alles op te kuisen en te recupereren, om het graf opnieuw een beetje toonbaar te maken".