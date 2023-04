Hashim Thaci, oud-president van Kosovo, staat na bijna kwarteeuw terecht voor oorlogsmisdaden

Kosovo, een woordje uitleg

Kosovo was een provincie van de Joegoslavische deelrepubliek Servië. De meerderheid van de inwoners was en is etnisch Albanees. Bij het uiteenvallen van Joegoslavië klonk ook in Kosovo de roep om onafhankelijkheid steeds luider.

Het Kosovaars Bevrijdingsleger (UCK) wilde de onafhankelijkheid gewapenderhand afdwingen. Vanaf 1998 kwamen het tot een burgeroorlog tussen het UCK en de veel sterkere Servisch/Joegoslavische troepen. Het Westen - vooral de Verenigde Staten - steunden de Kosovaren in hun strijd tegen de Servische leider Slobodan Milosevic. Tijdens het conflict kwamen meer dan 13.000 mensen om het leven.

Begin 1999 vond een internationale vredesconferentie plaats in het Franse kasteel van Rambouillet. De Kosovaren werden er vertegenwoordigd door Hashim Thaci, intussen leider van het UCK.

De conferentie mislukte, en eind maart 1999 begon de NAVO met bombardementen op doelwitten in toenmalig Joegoslavië (Servië en Montenegro). De NAVO-bombardementen duurden 78 dagen, waarna Milosevic zijn troepen weghaalde uit Kosovo. Toen de Albanese Kosovaren terugkeerden, begonnen ze wraakacties tegen de Servische bevolking. Onder meer op die wraakacties hebben de aanklachten van het Joegoslavië-tribunaal betrekking.

In 2008, zo'n tien jaar na de oorlog, riep Kosovo eenzijdig de onafhankelijkheid uit van Servië. De Kosovaarse onafhankelijkheid wordt door een 100-tal landen erkend, waaronder de meeste westerse landen, ook België. Onder meer Servië, dat Kosovo nog altijd ziet als een afvallige provincie, en Rusland erkennen het land niet.

Hashim Thaci werd in 2008 premier van Kosovo en in 2016 president. In 2020, toen bekend werd dat hij terecht zou staan in Den Haag, nam hij ontslag als president.