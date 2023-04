Bouw van duurste project ooit in Herenthout gestart: brandweer, technische dienst en Rode Kruis samen in één gebouw

In Herenthout is de bouw gestart van een nieuw gebouw voor de brandweer, de technische dienst van de gemeente en het Rode Kruis. De bouw kost 7,5 miljoen euro en is daarmee het duurste project ooit in de gemeente. Het gebouw komt op de terreinen van de voormalige bouwfirma Serneels en zal in het voorjaar van 2024 klaar zijn.