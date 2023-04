Twitter publiceert haar algoritme: waarom je bepaalde tweets wel of juist niet ziet

Van de getoonde tweets worden allerlei statistieken bijgehouden. Hiervoor krijgt elke weergave van een tweet allerlei labels toegekend.

Bijvoorbeeld op basis van het aantal afbeeldingen, aantal likes of retweets, of het in de voorkeurstaal van de gebruiker is, en of de gebruiker meer dan 50 volgers heeft.

Hier bovenop werd de zichtbaarheid van tweets van vier categorieën auteurs expliciet opgevolgd: als de auteur een Democraat, Republikein, een “power user” of Elon Musk was, kreeg dit een extra label in hun statistieken.