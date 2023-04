Honderden vlinders fladderen door exotische serre van ZOO Antwerpen

Dat de vlindertuin er in de lente komt, is ook bewust gekozen. “In de winter is het onmogelijk om het tropische klimaat te behalen die we nodig hebben”, zegt Wyckmans. “Zowel om de vlinders te laten uitkomen als om hen te laten leven, hebben we een hoge temperatuur nodig. Dat is ’s nachts minimum 18 graden en in de namiddag 25 graden. Maar ook een hoge luchtvochtigheid van minstens 70 procent is nodig.”