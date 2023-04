Nieuwe educatieve game "Hostilia" helpt zorgprofessionals om te gaan met agressie op de werkvloer

Agressie op de werkvloer is een veelvoorkomend probleem in de zorgsector. "We merken dat steeds vaker", begint hoofd van PXL Zorginnovatie Kim Daniels. "Daardoor merkten we dat zorgverleners nood hadden aan handvaten die ze kunnen gebruiken in zo'n situatie. Ze hadden nood aan vormingen die niet te lang duurden, waar ze echt iets van opsteken en waar genoeg plek was voor reflectie."