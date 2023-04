Wagner-huurlingenleger claimt opnieuw inname van Oekraïense stad Bachmoet

Op een korrelige video, gefilmd met een nachtkijker, claimt Wagner-baas Jevgeni Prigozjin de overwinning. "Het is twee april, ruwweg elf uur 's avonds. Achter mij staat het gebouw van de stadsadministratie. Dit is de Russische vlag."

Militairen van Wagner planten de vlag op het stadhuis, of wat daar nog van overblijft, want net als de rest van de stad is het gebouw herleid tot brokken puin.

"In juridische zin is Bachmoet van ons", zegt Prigozjin. "De gebieden in het westen van de stad zijn nog in handen van de tegenstander."