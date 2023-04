Inwoner haalt zelf gevaarlijke tegels uit voetpad in Lede, gemeente overweegt sanctie

De gemeente is er niet blij mee. Schepen van Openbare Werken Robert De Mulder (CD&V) reageert : "Dit is niet de juiste manier van handelen. Als iedereen zelf werken gaat uitvoeren op openbaar domein, dan is het hek van de dam. Dat kan niet. Het is trouwens ook verboden."

Lede gaat de bewoner een brief sturen en hem aanmanen om dat niet meer te doen. "We zijn nog aan het bekijken wat we precies gaan doen", vertelt de schepen. "We gaan hem een vriendelijke brief sturen en vragen om dat niet meer te doen. Een boete ? Zo ver willen we liever niet gaan."



Ondertussen gaat de gemeente de uitgebroken tegels zo snel mogelijk weghalen. "De uitgebroken tegels liggen daar nu langs het voetpad, en zijn eigenlijk ook gevaarlijk voor voorbijgangers. We halen ze zo snel mogelijk weg."



Of Lede het voetpad binnenkort gaat heraanleggen ? "Zo simpel is het niet", benadrukt schepen De Mulder. "We kunnen helaas niet alle trottoirs tegelijk heraanleggen. Sinds 2012 hebben we al zo’n 130.000 vierkante meter aan voetpaden aangelegd of opnieuw aangelegd. Maar in de Essestraat is het niet eenvoudig, want de bomen zullen gekapt moeten worden. Daar hebben we een vergunning voor nodig, enzovoort. Dus snel het voetpad heraanleggen is geen optie."