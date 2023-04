Inwoners Turnhout kunnen grensoverschrijdend gedrag melden via digitaal platform: "Iedereen moet zich veilig kunnen voelen" 

De stad werkt samen met de politie om via het digitaal platform in kaart te brengen welke plaatsen onveilig zijn. "Als je bijvoorbeeld op de Grote Markt bent en je ziet iets gebeuren, kan je op een kaart de locatie aanduiden. Je kan alles doorgeven: het specifieke adres, de datum, informatie over wat je hebt gezien of hebt meegemaakt, of er getuigen waren en of je de politie hebt ingelicht."