Jaagpad langs Schelde in Wetteren dicht: "Voor aanleg dijk en sluis tegen wateroverlast"

Zolang het jaagpad er afgesloten is, zullen fietsers een omleiding kunnen volgen via de Voordestraat, Wetterensteenweg, Cooppallaan, Peperstraatje en Tragelweg. Daarna zullen ze een veilige doorgang kunnen gebruiken via een containercorridor.

Zwaar verkeer moeten omwonenden alvast niet vrezen, zegt Peeters nog, want de aannemer zal het materiaal voor de werken met schepen langs de Schelde aanvoeren. Daarvoor komt er een tijdelijke kade. Over twee jaar moeten alle werken achter de rug zijn, en zal er ook een speelbos zijn, net als een vlonderpad en een kijkwand in het gebied.