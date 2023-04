Jong Groen verontschuldigt zich voor aanval op "oude, witte mensen" aan de partijtop, maar herhaalt oproep tot meer diversiteit

Zondagochtend trekt de jongerenpartij haar staart in en biedt ze haar excuses aan voor de uitspraak. "We zijn allemaal vrijwilligers en maken soms al eens fouten, want Jong Groen is een leerschool. (...) We beseffen dat we onze woorden beter hadden moeten kiezen."

Dat gebeurt schijnbaar onder druk van de partijtop, want direct na de excuses volgt een reactie van co-voorzitters Jeremie Van Eeckhout en Najima Lanjiri. "Een weerspiegeling zijn van de samenleving? Dat wil ook zeggen niemand afrekenen op leeftijd en huidskleur. Ecologisten zullen altijd pleiten voor meer inclusie en daar is nog veel werk, maar dat lukt alleen als tegenstellingen worden overbrugd in plaats van opgepookt."