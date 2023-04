Paardenfokkerij in Harelbeke betrapt twee zadeldieven via camerabeelden

De laatste tijd werden al heel wat andere paardenmanèges in West-Vlaanderen geconfronteerd met zadeldieven. Door beelden van andere uitbaters op sociale media wist Daphné meteen dat het over zadeldieven ging. "Ik ben het 100 procent zeker. Het gaat over dezelfde mannen met dezelfde jas, muts en broek", zegt ze.

De politie is op de hoogte van de feiten en zal de komende dagen een oogje in het zeil houden in de omgeving.